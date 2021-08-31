Стерлинг признался, что перед боем с Петром Яном не ел 10 часов

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг рассказал, что перед поединком с россиянином Петром Яном не ел на протяжении 10 часов. Стерлинг победил Яна в поединке, состоявшемся в марте 2021 года, после того как российский боец нанёс запрещённый удар коленом в голову и заработал за это дисквалификацию.

«Обычно в день боя я плотно завтракаю, мы идём с командой в буфет, и я много ем. А тут из-за ограничений мы не могли никуда выбраться из отеля, и пришлось есть завтрак от UFC. А там завтрак — два яйца и два маленьких блинчика. Вот и вся моя еда.

Я позавтракал в 10:20 и потом ничего не ел до боя. А бой был самым поздним в моей карьере. Я вышел в клетку в 20:30. Обычно я очень плотно завтракаю и дерусь в 15:00 или в 16:00, а тут поздно вечером. И весь день после тренировки я испытывал слабость. Я надеялся, что к бою она пройдёт», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу Криса Вайдмана.