Источник: у Минакова сменился соперник на турнире Bellator в Москве

Российский боец Bellator Виталий Минаков (22-1), бывший чемпион промоушена в тяжёлом весе, проведёт бой с представителем Суринама Саидом Соумой на турнире Bellator в Москве, который состоится 23 октября. Об этом сообщает FightTime, ссылаясь на пресс-службу организации.

Изначально предполагалось, что соперником Минакова станет американец Тайрелл Форчун. Для россиянина это будет лишь третий бой с тех пор, как он вернулся в Bellator два года назад. В своём первом заходе в Bellator Виталий имел рекорд 5-0, прежде чем он приостановил карьеру в промоушене из-за разногласий по контракту. Затем он одержал семь побед кряду в российском Fight Nights Global, после чего вновь подписал контракт с Bellator в 2019 году и проиграл единогласным решением судей Чейку Конго на Bellator 216. Уже в следующем бою на Bellator 225 россиянин нокаутировал Тимоти Джонсона.

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