Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Криштиану Роналду о возвращении в «МЮ»

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед».

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«Абсолютная легенда», — написал Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.