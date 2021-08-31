Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост Криштиану Роналду о возвращении в «МЮ»

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на пост знаменитого португальского нападающего Криштиану Роналду о возвращении в «Манчестер Юнайтед».
«Абсолютная легенда», — написал Хабиб Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.
- 31 августа 2021
-
15:30
-
15:04
-
13:42
-
13:01
-
11:02
-
10:06
-
08:54
-
08:32
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
00:53
-
00:45
- 30 августа 2021
-
23:07
-
21:57
-
19:57
-
19:41
-
18:34
-
18:15
-
17:37
-
15:37
-
15:01
-
14:35
-
14:00
-
13:02
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
10:10
-
09:30
-
09:10
-
08:58
-
08:51
-
07:43
-
07:37