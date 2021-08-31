Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сехудо назвал сумасшедшими людей, которые думают, что Вудли победил Пола

Сехудо назвал сумасшедшими людей, которые думают, что Вудли победил Пола
Комментарии

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо прокомментировал исход боксёрского поединка между Джейком Полом и Тайроном Вудли.

«Пол побил Вудли. Тайрон забрал только второй или третий раунд. Я забыл, когда он поймал Джейка хорошим правым ударом. А так Вудли был очень пассивным весь поединок. Его удары не нанесли урона сопернику. Если вы считаете, что Вудли победил, то вы сумасшедшие. Уже сам факт того, что Тайрон позволил Полу оставаться в бою с ним, означает его поражение. В конечном итоге Вудли вышел настоящим победителем. Вы представляете, сколько денег он заработал за платные трансляции? У него подвешен язык, этот человек может продать бой», – цитирует Сехудо Sportskeeda.

Напомним, вчера состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.

Новость по теме
24-летний блогер Джейк Пол объявил о завершении карьеры в боксе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021