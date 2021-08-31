Сехудо назвал сумасшедшими людей, которые думают, что Вудли победил Пола

Бывший чемпион UFC Генри Сехудо прокомментировал исход боксёрского поединка между Джейком Полом и Тайроном Вудли.



«Пол побил Вудли. Тайрон забрал только второй или третий раунд. Я забыл, когда он поймал Джейка хорошим правым ударом. А так Вудли был очень пассивным весь поединок. Его удары не нанесли урона сопернику. Если вы считаете, что Вудли победил, то вы сумасшедшие. Уже сам факт того, что Тайрон позволил Полу оставаться в бою с ним, означает его поражение. В конечном итоге Вудли вышел настоящим победителем. Вы представляете, сколько денег он заработал за платные трансляции? У него подвешен язык, этот человек может продать бой», – цитирует Сехудо Sportskeeda.

Напомним, вчера состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.