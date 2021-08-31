Кевин Ли послал к чёрту своих критиков

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли прокомментировал поражение от Даниэля Родригеса на UFC on ESPN 30.
«К сожалению, мне не удалось выступить так, как я хотел. Но если учитывать, что я провёл полтора года без боёв и перенёс несколько операций, то результат можно считать вполне удовлетворительным. Я хотел сразу же покорить слишком большую вершину и оступился. Впереди у меня длинный путь. Я буду биться, пока не достигну своей цели. Спасибо всем, кто меня поддерживает и идите к чёрту те, кто меня критикует», – написал Ли в своём «инстаграме».
Всего в смешанных единоборствах Ли провёл 25 боёв, в которых одержал 18 побед и потерпел 7 поражений. Отметим, за последние пять боев в UFC он потерпел четыре поражения. Свою последнюю победу в промоушене он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнирах UFC 244.
- 31 августа 2021
-
18:47
-
17:52
-
17:00
-
15:30
-
15:04
-
13:42
-
13:01
-
11:02
-
10:06
-
08:54
-
08:32
-
08:02
-
07:44
-
07:32
-
00:53
-
00:45
- 30 августа 2021
-
23:07
-
21:57
-
19:57
-
19:41
-
18:34
-
18:15
-
17:37
-
15:37
-
15:01
-
14:35
-
14:00
-
13:02
-
12:00
-
11:15
-
10:30
-
10:10
-
09:30
-
09:10
-
08:58