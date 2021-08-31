Кевин Ли послал к чёрту своих критиков

Американский боец смешанного стиля Кевин Ли прокомментировал поражение от Даниэля Родригеса на UFC on ESPN 30.



«К сожалению, мне не удалось выступить так, как я хотел. Но если учитывать, что я провёл полтора года без боёв и перенёс несколько операций, то результат можно считать вполне удовлетворительным. Я хотел сразу же покорить слишком большую вершину и оступился. Впереди у меня длинный путь. Я буду биться, пока не достигну своей цели. Спасибо всем, кто меня поддерживает и идите к чёрту те, кто меня критикует», – написал Ли в своём «инстаграме».

Всего в смешанных единоборствах Ли провёл 25 боёв, в которых одержал 18 побед и потерпел 7 поражений. Отметим, за последние пять боев в UFC он потерпел четыре поражения. Свою последнюю победу в промоушене он одержал в ноябре 2019 года, победив Грегора Гиллеспи в рамках турнирах UFC 244.