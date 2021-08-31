Чендлер — о поединке с Гэтжи: кто первый сделает шаг назад, у того трусливая душа

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер в своём «инстаграме» поделился ожиданиями от боя с Джастином Гэтжи.

«Мне никогда не нравилось ходить на цыпочках. Идти нужно до конца. Увидимся 6 ноября на UFC 268. Кто первый сделает шаг назад, у того трусливая душа. Увидимся на вершине!» – написал Чендлер в социальной сети.

Напомним, Гэтжи провёл последний поединок в октябре 2020 года. Тогда он досрочно уступил россиянину Хабибу Нурмагомедову, который сразу после победы объявил о завершении карьеры. Чендлер на UFC 262 уступил бразильцу Чарльзу Оливейре во втором раунде. После этого Оливейра стал новым чемпионом лиги в лёгком весе.



На счету Гэтжи 22 победы и три поражения в MMA, у Чендлера 22 победы и шесть поражений.