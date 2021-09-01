Бывший соперник Туменова умер после операции на бицепс

Бывший боец ММА Кайл Рейес умер в понедельник в возрасте 30 лет. Рейес перенёс операцию по восстановлению разорванного левого бицепса. В течение 24 часов инфекция вызвала коллапс лёгкого. Об этом сообщается на сайте MMAjunkie.
Последний бой Рейеса состоялся в феврале 2020 года, тогда он проиграл Биберту Туменову в рамках ACA 104. В 2014 году представитель Гуама дрался с действующим чемпионом UFC в полулёгком весе Александром Волкановски и проиграл ему единогласным решением судей.
Волкановски станет тренером команды в новом сезоне The Ultimate Fighter — спортивного реалити-шоу американского производства, суть которого заключается в том, что известные бойцы лиги выступают в качестве тренеров своих команд. Члены команд в ходе TUF проводят поединки. В последнем турнире сезона зачастую дерутся сами тренеры команд.
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