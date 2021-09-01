Российский боец Мурзаканов нокаутировал Шеффила в 1-м раунде и подписал контракт с UFC

Россиянин Азамат Мурзаканов стал бойцом промоушена UFC. Мурзаканов в ночь на 1 сентября победил бразильца Маттеуса Шеффила нокаутом в первом раунде на турнире Dana White’s Contender Series. После поединка президент UFC Дана Уайт предоставил бойцу контракт с организацией, сообщает портал sherdog.com.

«Нам нужна свежая кровь. Этот парень очень быстр, он идёт без поражений. Он полутяж, но я думаю, что он мог бы согнать до среднего веса, и это тоже было бы круто. Так что, у нас есть полутяж и потенциальный средневес», – сказал Уайт.

Мурзаканов ранее имел контракт с UFC, однако был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством после положительной допинг-пробы. В сентябре 2017 года USADA обнаружило запрещенные вещества в пробе спортсмена. Дисквалификация россиянина завершилась 2 сентября 2019 года.