Российский боец Мурзаканов нокаутировал Шеффила в 1-м раунде и подписал контракт с UFC

Россиянин Азамат Мурзаканов стал бойцом промоушена UFC. Мурзаканов в ночь на 1 сентября победил бразильца Маттеуса Шеффила нокаутом в первом раунде на турнире Dana White’s Contender Series. После поединка президент UFC Дана Уайт предоставил бойцу контракт с организацией, сообщает портал sherdog.com.
«Нам нужна свежая кровь. Этот парень очень быстр, он идёт без поражений. Он полутяж, но я думаю, что он мог бы согнать до среднего веса, и это тоже было бы круто. Так что, у нас есть полутяж и потенциальный средневес», – сказал Уайт.
Мурзаканов ранее имел контракт с UFC, однако был дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством после положительной допинг-пробы. В сентябре 2017 года USADA обнаружило запрещенные вещества в пробе спортсмена. Дисквалификация россиянина завершилась 2 сентября 2019 года.
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