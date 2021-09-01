Минеев: мы с Магомедом оба хотим победить, но с поясом уйдёт только один

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев высказался о предстоящем поединке с Магомедом Исмаиловым 16 октября.

«Часто спрашивают о планах на бой и ожиданиях от данного «мероприятия». Ну что тут сказать? Бой ожидается жёсткий, мы с Магомедом серьёзно настроены, и мы оба хотим победить, но с поясом уйдёт только один! Каких-то прогнозов давать не буду — делай, что должно, и будь, что будет! Победит по-любому тот, кто духом крепок, умом холоден и лучше подготовлен физически.

Что касаемо моей подготовки, то тайны тут нет: делаю то же самое, что каждый из вас в зале, но в бешеных объёмах. Ибо не так сложно завоевать Чемпионский пояс, как удерживать его от посягательств загребущих ручонок желающих. Всем добра ребята, и фанатам Магомеда тоже. Все мы любим единоборства, все здоровые и активные люди — так давайте вместе дружить, тренироваться и искренне болеть за красивый поединок!» — написал Владимир Минеев в своём аккаунте в «Инстаграме».

Поединок Минеева и Исмаилова состоится 16 октября на турнире Fight Nights Global в Сочи на WoW Arena. Это будет вторая очная встреча бойцов. Ранее Минеев и Исмаилов встречались в октябре 2018 года. Тогда поединок завершился вничью раздельным решением судей.

На счету 31-летнего Минеева 14 побед в 16 боях при одной ничьей и одном поражении. 35-летний Исмаилов одержал победы в 17 боях, проиграл в двух, а один завершил вничью.