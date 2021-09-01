Четверо российских спортсменов-бойцов погибли в ДТП
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Команда спортсменов из Волгограда погибла в аварии на трассе в Волгоградской области. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Жертвами ДТП стали спортсмены, занимавшиеся единоборствами: призёр чемпионата России по кикбоксингу Табриз Исмаилов, мастер спорта и тренер по грэпплингу Аманат Хамзин, тренер по боксу Валерий Костюк, мастер спорта по рукопашному бою и мастер спорта по жиму лёжа Виктор Костюк. Они ехали из Твери, где принимали участие во Всероссийских соревнованиях по универсальному бою. Автомобиль, в котором ехали спортсмены, вылетел на полосу встречного движения, где столкнулся с цементовозом. В машине находились четыре человека, трое из которых погибли на месте. Четвёртый пострадавший скончался в районной больнице.
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