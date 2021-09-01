Ринг-гёрл UFC отреагировала на троллинг Макгрегора в адрес Нурмагомедова

Известная ринг-гёрл UFC Бриттни Палмер оценила троллинг бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора в адрес экс-чемпиона в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ринг-гёрлз, которые выносят таблички с номерами раундов, — это самое ненужное в смешанных единоборствах. Макгрегор в ответ на это опубликовал картинку, на которой мужчина, символизирующий Хабиба, закрывает глаза, увидев двух ярких ринг-гёрлз.

«Ха-ха-ха, мне жаль, то есть не жаль!» — написала ринг-гёрл в «Твиттере».

Посмотреть пост с соответствующей картинкой можно в «твиттере» Бриттни Палмер.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев подробно ответил Хабибу Нурмагомедову на его слова о ринг-гёрлз.