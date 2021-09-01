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Нурмагомедов обратился к Тухугову и Уланбекову после официального подтверждения их боёв

Нурмагомедов обратился к Тухугову и Уланбекову после официального подтверждения их боёв
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на официальное подтверждение боёв Зубайры Тухугова и Тагира Уланбекова, которые выступят на турнире UFC 267 в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск. Соперником Тухугова станет Рикардо Рамос, Уланбеков сразится с Алланом Насименто.

«Ваша, мы ждём», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма», обращаясь к Тухугову.

«Салатавия, газуй», — так обратился Хабиб к Уланбекову.

Тухугов в минувшем году провёл два поединка. В феврале на турнире в Окленде (Новая Зеландия) он досрочно победил Кевина Агилара, а уже в сентябре, на турнире на «Бойцовском острове», уступил раздельным решением Хакиму Даводу. Всего в UFC на счету Зубайры Тухугова семь поединков. В четырёх он победил, в двух проиграл, ещё одна встреча завершилась вничью. Что касается Уланбекова, то он дебютировал в UFC с победы над Бруно Сильвой в октябре 2020 года, всего на его счету 13 побед и одно поражение.

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