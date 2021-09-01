А. Емельяненко согласился подраться с Дациком

Российский боец MMA Александр Емельяненко объявил, что готов сразиться со скандально известным бойцом Вячеславом Дациком. Ранее Дацик заявлял, что желает подраться с Емельяненко, однако тот давал понять, что его это не интересует.

«Я согласен на этот бой. Но у меня сейчас столько предложений, что я не знаю, куда воткнуть избиение Дацика, между какими боями.

Дацик вроде подсушился, похудел, бьёт, терпит что-то, но ничего толком не делает. Я видел его последний бой. Ну такое… Из-под жопы кидает руки, но в ринге ничего серьёзного не показывает», — рассказал Емельяненко в прямом эфире в своём «инстаграме».

Ранее сообщалось, что Емельяненко в 2021 году должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым.