Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Стали известны цены на билеты на турнир Bellator в Москве с участием Фёдора Емельяненко

Стали известны цены на билеты на турнир Bellator в Москве с участием Фёдора Емельяненко
Комментарии

Стали известны цены на билеты на турнир Bellator в Москве, в котором примет участие легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко. Турнир пройдёт на «ВТБ Арене» 23 октября. Минимальная цена билета составила 3500 рублей, а максимальная — 50 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте арены.

Напомним, соперником Фёдора Емельяненко станет Тимоти Джонсон. Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся два поединка. Последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.
Что касается Джонсона, он последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021