Стали известны цены на билеты на турнир Bellator в Москве с участием Фёдора Емельяненко

Стали известны цены на билеты на турнир Bellator в Москве, в котором примет участие легендарный российский боец MMA Фёдор Емельяненко. Турнир пройдёт на «ВТБ Арене» 23 октября. Минимальная цена билета составила 3500 рублей, а максимальная — 50 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте арены.
Напомним, соперником Фёдора Емельяненко станет Тимоти Джонсон. Не исключено, что для Емельяненко этот бой станет последним в карьере, хотя по контракту с лигой у него остаётся два поединка. Последний раз он появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда Фёдор на турнире в Японии досрочно победил Куинтона Джексона.
Что касается Джонсона, он последний раз бился в июне 2021 года. На турнире Bellator 261 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) американец единогласным решением судей проиграл бой за звание временного чемпиона лиги Валентину Молдавскому.
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