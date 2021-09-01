«Мой самый преданный болельщик!» А. Емельяненко показал свежее фото с 14-летней дочкой
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке, сделанном в тренажёрном зале, боец стоит рядом со своей 14-летней дочерью Полиной.
«Мой самый преданный болельщик!» — подписал он фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Классный тесть у кого-то будет».
«У вас красавица дочка».
«Дочь — хорошая мотивация стать лучшей версией самого себя».
«Красавица дочка с крутейшим папой! Вперёд, чемпион, мы с тобой!»
Ранее сообщалось, что в 2021 году Емельяненко должен провести три поединка: с блогером Артёмом Тарасовым (18 сентября), Джиганом и бойцом MMA Владимиром Минеевым.
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