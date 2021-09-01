Нейт Диаз — Макгрегору: не забывай, Хабиб боялся меня, а тебе надрал зад. Слабаки вы все
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Американский боец UFC Нейт Диаз обратился к бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. Диаз дал понять, что не считает Макгрегора достойным соперником, сравнив его с экс-чемпионом лиги в лёгкой весовой категории Хабибом Нурмагомедовым.
«Не забывай, Кабоб (Нурмагомедов. — Прим. «Чемпионата») до чёрта боялся меня, а тебе надрал зад и «финишировал» тебя. И не забывай, что Дастин Порье также боялся меня, а тебе надрал зад и «финишировал» тебя… Слабаки вы все», — написал Диаз в своём «твиттере».
Хабиб Нурмагомедов победил Конора Макгрегора в октябре 2018 года. Дастин Порье нанёс два поражения ирландцу в 2021 году, после того как проиграл ему в первом бою, состоявшемся в 2014 году.
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