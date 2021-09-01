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Тактаров: А. Емельяненко открывает свой грязный рот и такое несёт. Для меня он мёртв

Тактаров: А. Емельяненко открывает свой грязный рот и такое несёт. Для меня он мёртв
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Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров жёстко раскритиковал российского бойца MMA Александра Емельяненко. По словам Тактарова, Емельяненко для него всё равно что мёртв.

«Я мёртвых не обсуждаю, а для меня он именно мёртв как человек и как спортсмен. Того, кто открывает свой грязный рот и несёт то, что я слышал в своё время от Саши, для меня просто не существует. Да и о его «мелких правонарушениях» мы столько всего с вами слышали за много лет.

В этом ключе всегда вспоминаю свою службу в армии. Мне тогда казалось, что я мало тренируюсь, что зарядку делаю никакую. Так что я в пять утра перелазил из части через заграждение и бегал на тренировку. И вот это расценивали как «правонарушение». Вот такие они должны быть. Это тебе не бухать и не орать матерные слова», — приводит слова Тактарова Legalbet.

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