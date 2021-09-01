Тактаров: А. Емельяненко открывает свой грязный рот и такое несёт. Для меня он мёртв

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров жёстко раскритиковал российского бойца MMA Александра Емельяненко. По словам Тактарова, Емельяненко для него всё равно что мёртв.

«Я мёртвых не обсуждаю, а для меня он именно мёртв как человек и как спортсмен. Того, кто открывает свой грязный рот и несёт то, что я слышал в своё время от Саши, для меня просто не существует. Да и о его «мелких правонарушениях» мы столько всего с вами слышали за много лет.

В этом ключе всегда вспоминаю свою службу в армии. Мне тогда казалось, что я мало тренируюсь, что зарядку делаю никакую. Так что я в пять утра перелазил из части через заграждение и бегал на тренировку. И вот это расценивали как «правонарушение». Вот такие они должны быть. Это тебе не бухать и не орать матерные слова», — приводит слова Тактарова Legalbet.