Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Гэтжи: после ухода Хабиба лёгкий вес в UFC стал посмешищем

Гэтжи: после ухода Хабиба лёгкий вес в UFC стал посмешищем
Комментарии

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи считает, что лёгкий вес стал посмешищем после того, как экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.

«Я был огорчён тем, что Чендлер получил ту возможность, которая должна была достаться мне. Я был в ярости в то время. Думаю, титул в лёгком весе был самым желанным в UFC, когда чемпионом был Хабиб, но в одночасье этот дивизион превратился в посмешище для UFC.

Когда Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер дрались за титул, никто из них не был лучшим бойцом в дивизионе. Я и Дастин Порье должны были драться за пояс. Номер один и номер два. Вот что должно было произойти.

Если Оливейра выиграет у Порье, он докажет, что он лучший. Но сейчас это не так. Не могу отдать ему должное сейчас, но если он выйдет и победит Порье, у меня не останется выбора, кроме как проявить к нему уважение, которое он заслуживает», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.

Новость по теме
Чендлер — о поединке с Гэтжи: кто первый сделает шаг назад, у того трусливая душа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021