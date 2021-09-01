Гэтжи: после ухода Хабиба лёгкий вес в UFC стал посмешищем

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гэтжи считает, что лёгкий вес стал посмешищем после того, как экс-чемпион организации Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру.



«Я был огорчён тем, что Чендлер получил ту возможность, которая должна была достаться мне. Я был в ярости в то время. Думаю, титул в лёгком весе был самым желанным в UFC, когда чемпионом был Хабиб, но в одночасье этот дивизион превратился в посмешище для UFC.



Когда Чарльз Оливейра и Майкл Чендлер дрались за титул, никто из них не был лучшим бойцом в дивизионе. Я и Дастин Порье должны были драться за пояс. Номер один и номер два. Вот что должно было произойти.



Если Оливейра выиграет у Порье, он докажет, что он лучший. Но сейчас это не так. Не могу отдать ему должное сейчас, но если он выйдет и победит Порье, у меня не останется выбора, кроме как проявить к нему уважение, которое он заслуживает», — приводит слова Гэтжи MMAJunkie.