Тайрон Вудли назвал Джейка Пола трусом

39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли считает, что блогер Джейк Пол избегает реванша с ним.
«Он пытается отказаться от боя со мной. Он трус! Я вызываю тебя, Джейк Пол. Я хочу быть мужчиной и соблюсти условие, сделав татуировку. Джейк Пол заключил со мной сделку, поскольку ставки делает именно он. Давай сделаем это, я хочу реванш. Если мне нужен свой татуировщик, то я поеду в Лос-Анджелес. Он с менеджером играет в игры. Его пресдтавитель дал мне слово. Он сказал, что если я сделаю тату сегодня вечером, то они дадут мне реванш. И я согласился», — приводит слова Вудли BoxingScene.
Напомним, в минувшие выходные состоялся боксёрский поединок между 24-летним популярным блогером Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год, за это время он провёл 28 поединков, выиграв 19 из которых, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году ему удалось стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он официально был уволен из UFC.
Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В предыдущих трёх боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
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