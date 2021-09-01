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Андерсон Силва не исключил, что может провести бой с Логаном Полом

Андерсон Силва не исключил, что может провести бой с Логаном Полом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва не исключил, что может подраться с Логаном Полом.

«Они проделали большую работу. Тайрон Вудли проделал хорошую работу. Думаю, Логан усердно трудился и продолжает это делать. Позвольте сказать вам кое-что важное — братья Пол предоставили людям новую возможность подумать о том, что развлечение не в том, чтобы ничего никому не доказывать, а в том, чтобы выставить на ринг два ярких видео и устроить шоу.

Конечно, нужно много говорить. Логан говорит много, его брат — тоже, но это весело. Они хорошие парни, они не плохие люди. Они просто хотят дать каждому человеку, особенно фанату, больше развлечений. Я уважаю их и, думаю, бой был бы интересным.

Мой бой с Логаном? Всё возможно. Многие говорят об этом. Я думаю, это хорошая мысль. Логан — хороший парень. Братья Пол — классные и умные ребята, которые делают много хорошего. Это развлечение, шоу. Посмотрим, всё возможно», — цитирует Силву MMAFighting.

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