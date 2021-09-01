Отец Фьюри: Тайсон хочет подраться с Джошуа в декабре

Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, сообщил, что его сын хочет провести бой с Энтони Джошуа в декабре 2021 года.
«Тайсон уже долгое время не дрался, но и Деонтей Уайлдер тоже. У них большой простой. Но я вижу настрой Тайсона. С таким настроением он точно готов разобраться с Деонтеем за четыре раунда. Потом можно будет несколько недель отдохнуть и начать готовиться к бою с Джошуа.
Тайсон хочет получить бой с Джошуа в декабре. Мы хотим провести бой в 2021 году, потому что в Уайлдере нет никакой угрозы. Если Тайсон всё сделает правильно, то Деонтей не будет проблемой. Тайсон его уже побеждал дважды, а в последнем бою извалял как куклу, избив до полусмерти», — цитирует Джона Фьюри Givemesport.
Бой Фьюри и Уайлдера состоится 9 октября в Лас-Вегасе.
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