Стала известна дата боя Чарльза Оливейры и Дастина Порье

Чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра встретится с Дастином Порье на турнире UFC 269, который состоится 11 декабря 2021 года, сообщает MMAFighting. На этом же турнире состоится бой чемпионки UFC в легчайшем весе Аманды Нуньес и Джулианны Пеньи.
Чарльз Оливейра завоевал пояс UFС в лёгком весе, ранее освобождённый Хабибом Нурмагомедовым, в мае, после того как победил бывшего чемпиона Bellator Майкла Чендлера. Что касается Дастина Порье, то он ранее в июле провёл третий поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, вновь победив ирландца. В сводном рейтинге UFC вне зависимости от весовой категории Порье идёт шестым, Оливейра — десятым.
Ранее Чарльз Оливейра уже сообщал в социальных сетях, что поединок состоится в декабре.
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