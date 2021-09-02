Хабиб Нурмагомедов тремя словами описал матч Россия — Хорватия

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года с участием сборных России и Хорватии. Встреча, проходившая на стадионе «Лужники» в Москве, завершилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.

«Хорошая игра была», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

Сборная России за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Национальная команда Хорватии, на счету которой также семь очков, находится выше по дополнительным показателям.

На счету Хабиба Нурмагомедова 29 побед в 29 боях в MMA.