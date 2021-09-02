Гэтжи назвал единственного сильного соперника в карьере Оливейры

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о соперниках действующего чемпиона дивизиона Чарльза Оливейры. По мнению Гэтжи, Оливейра лишь раз за карьеру столкнулся с по-настоящему сильным противником, которым был Тони Фергюсон.

«Посмотрите на его (Оливейры. — Прим. «Чемпионата») резюме. Единственный сильный соперник — это Тони Фергюсон. Второй лучший — уже Ник Ленц. Это, знаете ли…

Я думаю, по уровню соперников он не просто не лучший в дивизионе — он даже не второй. Ему ещё многое предстоит доказать», — рассказал Гэтжи в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Напомним, Оливейра оказался сильнее Фергюсона в поединке, состоявшемся в декабре 2020 года. Бразильский спортсмен победил единогласным решением судей.

