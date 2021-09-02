Шлеменко назвал отличительную особенность Дагестана

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко, который недавно посетил Дагестан, рассказал об отличительной особенности республики.
«Я бы просто отметил такое отличие Дагестана, которое мне нравится: там меньше курящих людей. Комфортнее жить тем, кто не курит: тебя никто не обкуривает. Меньше бычков. Меньше пьяных людей.
И хочу отметить, что на Кавказе больше рубятся за мужские ценности и традиции. У нас к этому относятся более сдержанно: «Ну ничего страшного, постою в стороне», и так далее. На Кавказе более радикально к таким вещам относятся.
Как и я — многие вещи радикально воспринимаю и считаю, что это нормально. Если мы хотим, чтобы нам не вкидывали в жизнь всякую грязь, чтобы не сломали наши устои, понятия и традиции, нужно жёстко реагировать», — цитирует Шлеменко Sport24.
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