Хабиб Нурмагомедов заявил, что ещё месяц назад знал о переходе Криштиану Роналду в «МЮ»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что новость о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не стала для него неожиданностью.
«Ещё месяц назад примерно он сказал мне, что перейдёт в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус», — приводит слова Хабиба ТАСС.
Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.
- 2 сентября 2021
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
15:00
-
14:09
-
13:00
-
12:10
-
11:05
-
10:17
-
09:05
-
08:01
-
07:21
-
00:30
- 1 сентября 2021
-
23:29
-
22:50
-
21:05
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
16:00
-
15:06
-
14:14
-
13:33
-
13:06
-
12:37
-
11:06
-
10:14
-
09:36
-
09:00
-
08:30
-
08:15
-
08:00
-
07:21
-
07:04
-
00:28