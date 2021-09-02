Хабиб Нурмагомедов заявил, что ещё месяц назад знал о переходе Криштиану Роналду в «МЮ»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что новость о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не стала для него неожиданностью.

«Ещё месяц назад примерно он сказал мне, что перейдёт в «Манчестер». Для меня это не было неожиданностью. Я считаю, что «Манчестер» больше подходит ему, чем «Ювентус», — приводит слова Хабиба ТАСС.

Напомним, Криштиану Роналду уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий выступал с 2018 года. 36-летний португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов. С 2009 по 2018 год Криштиану выступал за мадридский «Реал». В составе сборной Португалии Роналду стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций 2019 года.