Хабиб Нурмагомедов назвал ключевой фактор победы над Конором Макгрегором

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, за счёт чего победил экс-чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, успешно применив болевой приём в четвёртом раунде. По его словам, ему удалось это сделать в первую очередь за счёт психологии.

«Один из главных ключей к успеху — терпение и беспристрастность. Конор бьёт очень хорошо, но в этом бою я был на другом уровне, нежели он. В ментальной составляющей. Не играло тогда роли, кто сильнее бьёт.

В тот день у экранов был весь мир. Бороться мы умеем, драться мы умеем, но нужно собой обладать. Тогда я больше отдавал предпочтение психологии, чем своим физическим кондициям. Как соперник Конор очень хорош. Но если нас сравнивать как психологически устойчивых атлетов, то я намного сильнее», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».