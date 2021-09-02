Хабиб Нурмагомедов: заступлюсь ли за девушку на улице? Если против четверых, я подумаю

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, заступится ли он за девушку на улице, если в этом возникнет необходимость.
«Заступлюсь ли за девушку на улице, если увижу, что на неё напали молодые люди? В такой ситуации думать о своей карьере очень низко. Как я могу пройти мимо? С тремя я могу справиться. Но если будет четверо, то я подумаю», — приводит слова Нурмагомедова «Р-Спорт».
В октябре 2020 года Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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