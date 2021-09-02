Брансон хочет получить титульный бой в случае победы над Тиллом
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Американский боец Дерек Брансон заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над британцем Дарреном Тиллом на турнире UFC Вегас 36. Турнир UFC Вегас 36 пройдёт в ночь с 4 на 5 сентября.
«Это лучшее время в моей карьере. Сейчас мы справляемся с этими молодыми и голодными до побед парнями, которые продолжают наступать на крутого ветерана. Я много наблюдал за Дарреном Тиллом, он очень хитёр. Его не уничтожали в клетке ни разу за карьеру. Но его ловили и я могу этим воспользоваться. Я рассматриваю Тилла как основного претендента на титул. Так что, если мне удастся финишировать его, то я постараюсь выйти на победителя боя между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером», — приводит слова Брансона MMAJunkie.
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