Брансон хочет получить титульный бой в случае победы над Тиллом

Американский боец Дерек Брансон заявил, что рассчитывает получить титульный бой в случае победы над британцем Дарреном Тиллом на турнире UFC Вегас 36. Турнир UFC Вегас 36 пройдёт в ночь с 4 на 5 сентября.



«Это лучшее время в моей карьере. Сейчас мы справляемся с этими молодыми и голодными до побед парнями, которые продолжают наступать на крутого ветерана. Я много наблюдал за Дарреном Тиллом, он очень хитёр. Его не уничтожали в клетке ни разу за карьеру. Но его ловили и я могу этим воспользоваться. Я рассматриваю Тилла как основного претендента на титул. Так что, если мне удастся финишировать его, то я постараюсь выйти на победителя боя между Исраэлем Адесаньей и Робертом Уиттакером», — приводит слова Брансона MMAJunkie.