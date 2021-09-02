Стала известна возможная дата следующего боя Дмитрия Бивола
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Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол может провести следующий бой 30 октября, сообщает BoxingNews24.
По информации источника, Бивол может выступить в андеркарде боя Диллиана Уайта, который пройдёт в Великобритании 30 октября. Соперником Бивола может стать британец Джон Райдер.
В мае 2021 года Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Биволу: 118:110, 115:113, 115:114. Россиянин отстоял титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Победа стала для него 18-й в карьере, он не потерпел ни одного поражения. Ричардс потерпел второе поражение при одной ничьей и 16 победах.
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