Стала известна возможная дата следующего боя Дмитрия Бивола

Чемпион WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол может провести следующий бой 30 октября, сообщает BoxingNews24.



По информации источника, Бивол может выступить в андеркарде боя Диллиана Уайта, который пройдёт в Великобритании 30 октября. Соперником Бивола может стать британец Джон Райдер.



В мае 2021 года Дмитрий Бивол победил Крейга Ричардса. Бой, проходивший на турнире в Манчестере (Англия), получился затяжным. Соперники провели на ринге все 12 раундов. Судьи единогласным решением отдали победу Биволу: 118:110, 115:113, 115:114. Россиянин отстоял титул чемпиона WBA в полутяжёлом весе. Победа стала для него 18-й в карьере, он не потерпел ни одного поражения. Ричардс потерпел второе поражение при одной ничьей и 16 победах.