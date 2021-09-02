Тренер Нганну рассказал, когда должен состояться титульный бой Фрэнсиса с Сирилем Ганом

Эрик Никсик, тренер действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, сообщил, что титульный бой против обладателя временного титула организации Сириля Гана должен состояться в январе 2021 года.



«Мы слышали, что бой запланирован на январь. Но никогда нельзя сказать точно. UFC может вбросить вам информацию, а потом сказать: «Угадайте что? Теперь вы будете драться с Джоном Джонсом», — приводит слова Эрика Никсика BJPenn.



Напомним, в Хьюстоне 8 августа на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265. В главном бою вечера в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC.



Ранее Ган выразил надежду, что его титульный бой с Нганну пройдёт во Франции.

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