Тренер Нганну рассказал, когда должен состояться титульный бой Фрэнсиса с Сирилем Ганом

Эрик Никсик, тренер действующего чемпиона UFC в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну, сообщил, что титульный бой против обладателя временного титула организации Сириля Гана должен состояться в январе 2021 года.
«Мы слышали, что бой запланирован на январь. Но никогда нельзя сказать точно. UFC может вбросить вам информацию, а потом сказать: «Угадайте что? Теперь вы будете драться с Джоном Джонсом», — приводит слова Эрика Никсика BJPenn.
Напомним, в Хьюстоне 8 августа на стадионе «Тойота-Центр» прошёл турнир UFC 265. В главном бою вечера в поединке за титул временного чемпиона в тяжёлом весе встретились 31-летний француз Сириль Ган и 36-летний Деррик Льюис из США. В третьем раунде Ган одержал победу над Льюисом нокаутом и стал временным чемпионом UFC.
Ранее Ган выразил надежду, что его титульный бой с Нганну пройдёт во Франции.
- 2 сентября 2021
-
20:49
-
19:51
-
19:02
-
17:59
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
15:00
-
14:09
-
13:00
-
12:10
-
11:05
-
10:17
-
09:05
-
08:01
-
07:21
-
00:30
- 1 сентября 2021
-
23:29
-
22:50
-
21:05
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
16:00
-
15:06
-
14:14
-
13:33
-
13:06
-
12:37
-
11:06
-
10:14
-
09:36
-
09:00
-
08:30
-
08:15