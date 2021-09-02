Стерлинг: я чемпион. Если в плей-офф НФЛ в овертайме сфолить, то тебя тоже накажут

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг объяснил, почему он фотографировался с чемпионским поясом после дисквалификации Петра Яна в поединке в марте 2021 года.
«Люди увидели моё фото с поясом и решили, что я везде был с ним и выставлял напоказ, но это не так. Я это стал делать после того, как люди начали поливать дерьмом меня за то, что мои друзья и семья выкладывали фото, где я держу пояс. Я понял, что оправдываться бессмысленно, потому что все будут игнорировать мои слова. Так что я решил везде фотографироваться с поясом.
Я чемпион. Почему? Потому что это так! Если в плей-офф НФЛ в овертайме совершить фол, то тебя тоже накажут. Если люди всё равно несут чушь обо мне, то лучше повеселиться, чем извиняться. Идите вы, ребята, к чёрту. Вот что я скажу», — приводит слова Стерлинга MMAFighting.
Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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