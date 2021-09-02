Рафаэль Физиев узнал имя следующего соперника и дату боя

Боец из Киргизстана Рафаэль Физиев узнал имя своего следующего соперника в UFC. Боец, выступающий в лёгкой весовой категории, встретится с Брэдом Риделлом, сообщает MMAJunkie. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 4 декабря.



Последним соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизстана единогласным решением судей. Эта победа стала для Физиева четвёртой подряд. После успеха киргизский боец вызвал на бой блогера Хасбика.



Брэд Риделл, как и Физиев, идёт на серии из четырёх побед. Всего на его счету 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. У Физиева точно такая же статистика.

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