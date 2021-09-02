Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Рафаэль Физиев узнал имя следующего соперника и дату боя

Рафаэль Физиев узнал имя следующего соперника и дату боя
Комментарии

Боец из Киргизстана Рафаэль Физиев узнал имя своего следующего соперника в UFC. Боец, выступающий в лёгкой весовой категории, встретится с Брэдом Риделлом, сообщает MMAJunkie. Поединок состоится на турнире UFC Fight Night 4 декабря.

Последним соперником Физиева был американец Бобби Грин. Бой Физиева и Грина на турнире UFC 265 завершился победой бойца из Киргизстана единогласным решением судей. Эта победа стала для Физиева четвёртой подряд. После успеха киргизский боец вызвал на бой блогера Хасбика.

Брэд Риделл, как и Физиев, идёт на серии из четырёх побед. Всего на его счету 11 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 10 побед и потерпел одно поражение. У Физиева точно такая же статистика.

Новость по теме
Физиев после победного боя в UFC бросил вызов Хасбику
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021