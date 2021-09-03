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Отец Фьюри: Макгрегор отчасти копирует Тайсона

Отец Фьюри: Макгрегор отчасти копирует Тайсона
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Джон Фьюри, отец чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, считает, что бывший чемпион UFC в двух весовых категориях в какой-то степени копирует поведение его сына.

«Макгрегор следит за личностью Тайсона и его жизнью. Думаю, отчасти он копирует Тайсона. Ему понравилась откровенность Тайсона, и он вывел её на новый уровень.

Конор появился в правильное время, но он очень умён и остёр на язык. Конор хорош в том, что он делает. На него приятно смотреть, ведь так? За ним интересно наблюдать, я обожаю Конора Макгрегора. Он творит прекрасные вещи, особенно когда швыряет стулья в автобус. Он вывел смешанные единоборства за пределы октагона.

Он единственный известный мне парень, подравшийся с автобусом. В Ирландии уж точно», — цитирует Фьюри—старшего The Sun.

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