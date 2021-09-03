Хабиб: почти вся западная Россия питается электроэнергией Дагестана. Но мы живём бедно

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетовал, что дагестанцы бедно живут, несмотря на то что регион богат природными ресурсами.

«Этот край очень богат всеми ресурсами: локациями, людьми, землёй, солнечными днями для сельского хозяйства, есть море, горы, лес. Я не знаю, знаете ли вы, но почти вся западная часть России питается электроэнергией, которая добывается в Дагестане. У нас одна из самых больших ГЭС. Дагестан — очень богатый регион, но социально мы живём очень бедно.

Вот у меня сестра работала учительницей английского языка. Я забрал её, потому что считаю это неправильным, что она работает за 11 тыс. рублей в месяц, когда у неё своих трое детей. Ну, 11 тыс. рублей… Я считаю, что это неправильно», — рассказал Нурмагомедов на пресс-конференции.