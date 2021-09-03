А. Емельяненко: я, как никто, знаю отрицательное влияние долгих загулов. Они налицо

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признал, что долгие загулы негативно сказываются на нём.
«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Я, как никто другой, знаю отрицательное влияние долгих загулов — они, так сказать, налицо. А для того, чтобы лицо было свежим и здоровым, я решил не только завязать с гулянками, но и регулярно посещаю студию массажа лица», — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».
Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru
Вот что написали подписчики в комментариях:
«После боя дайте визиточку Тарасову, Александр. Ему пригодится».
«Отлично. Нам Александр Емельяненко нужен здоровым, бодрым и в отличном душевном настрое».
«Теперь массажист сможет смело говорить, что однажды хорошенько намял лицо Емельяненко!»
- 3 сентября 2021
-
09:06
-
08:33
-
08:00
-
00:52
- 2 сентября 2021
-
23:53
-
22:54
-
20:49
-
19:51
-
19:02
-
17:59
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
15:00
-
14:09
-
13:00
-
12:10
-
11:05
-
10:17
-
09:05
-
08:01
-
07:21
-
00:30
- 1 сентября 2021
-
23:29
-
22:50
-
21:05
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
16:00
-
15:06
-
14:14
-
13:33
-
13:06
-
12:37