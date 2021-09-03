А. Емельяненко: я, как никто, знаю отрицательное влияние долгих загулов. Они налицо

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признал, что долгие загулы негативно сказываются на нём.

«Здрасьте-здрасьте, люди добрые! Я, как никто другой, знаю отрицательное влияние долгих загулов — они, так сказать, налицо. А для того, чтобы лицо было свежим и здоровым, я решил не только завязать с гулянками, но и регулярно посещаю студию массажа лица», — написал Емельяненко на своей странице в «Инстаграме».

Фото: https://www.instagram.com/alexemelyanenko/?hl=ru

Вот что написали подписчики в комментариях:

«После боя дайте визиточку Тарасову, Александр. Ему пригодится».

«Отлично. Нам Александр Емельяненко нужен здоровым, бодрым и в отличном душевном настрое».

«Теперь массажист сможет смело говорить, что однажды хорошенько намял лицо Емельяненко!»