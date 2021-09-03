Легенды MMA Олег Тактаров и Джефф Монсон провели дуэль взглядов

Ветераны смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон провели дуэль взглядов. Она состоялась в рамках одного из мероприятий промоушена Hardcore MMA. Тактарову 54 года, Монсону — 50.
Фото: https://www.youtube.com/channel/UCJTBRN07wXXuUNZ722TtQYg
Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью. Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.
Ранее Тактаров рассказал, как относится к Александру Емельяненко.
- 3 сентября 2021
-
09:34
-
09:06
-
08:33
-
08:00
-
00:52
- 2 сентября 2021
-
23:53
-
22:54
-
20:49
-
19:51
-
19:02
-
17:59
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
15:00
-
14:09
-
13:00
-
12:10
-
11:05
-
10:17
-
09:05
-
08:01
-
07:21
-
00:30
- 1 сентября 2021
-
23:29
-
22:50
-
21:05
-
18:56
-
17:47
-
16:14
-
16:00
-
15:06
-
14:14
-
13:33
-
13:06