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Легенды MMA Олег Тактаров и Джефф Монсон провели дуэль взглядов

Легенды MMA Олег Тактаров и Джефф Монсон провели дуэль взглядов
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Ветераны смешанных единоборств Олег Тактаров и Джефф Монсон провели дуэль взглядов. Она состоялась в рамках одного из мероприятий промоушена Hardcore MMA. Тактарову 54 года, Монсону — 50.

Фото: https://www.youtube.com/channel/UCJTBRN07wXXuUNZ722TtQYg

Олег Тактаров дебютировал в смешанных единоборствах в 1993 году. Последний поединок он провёл в апреле 2008 года. Всего на его счету 24 боя в MMA, в которых он одержал 17 побед и потерпел пять поражений, ещё два поединка завершились вничью. Джефф Монсон дебютировал в смешанных единоборствах в 1997 году. Последний поединок он провёл в октябре 2016 года. Всего на его счету 88 боёв в MMA, в которых он одержал 61 победу и потерпел 26 поражений, ещё один поединок завершился вничью.

Ранее Тактаров рассказал, как относится к Александру Емельяненко.

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