Стерлинг: я бы и без дисквалификации победил Петра Яна
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг прокомментировал победу в титульном поединке с Петром Яном в марте 2021 года. Российский спортсмен получил дисквалификацию, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову.
«Вероятно, я бы одержал победу над Яном в первом поединке, даже если бы его не дисквалифицировали. Но это была бы очень скучная победа. Я и до этого думал, что если смогу выиграть три раунда, то выиграю бой.
Последние десять минут боя в реванше не должны быть такими скучными. Я победил бы этого парня семь, восемь, девять раз из десяти», — рассказал Стерлинг в интервью YouTube-каналу MMA Fighting on SBN.
Матч-реванш Пётр Ян — Стерлинг состоится в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск.
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