Стерлинг ответил Петру Яну, который назвал его сучкой

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг отреагировал на твит бывшего обладателя пояса Петра Яна. Ранее Ян назвал Стерлинга сучкой и предположил, что тот снимется с матча-реванша.

«Этот человек говорит о снятии с боя, в то время как он сам был тем, кто снялся с боя!

Пожалуйста, объясни это! А то выглядит так, будто ты очень сильно хочешь, чтобы я по какой-то странной причине снялся с боя», — написал Стерлинг в своём «твиттере».

Матч-реванш Пётр Ян — Алджэмейн Стерлинг состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31 октября мск. В первом поединке, состоявшемся в марте 2021 года, российский спортсмен заработал дисквалификацию, после того как нанёс запрещённый удар коленом в голову.