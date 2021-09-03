Дацик назвал главную слабость А. Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказал мнение, что главной слабостью другого бойца Александра Емельяненко является его печень. Ранее Емельяненко заявил, что согласился провести поединок с Дациком.

«Я дам Саше время подготовиться, чтобы он попробовал хотя бы изобразить что-то похожее, чтобы не начали кричать, что опять избил инвалида-алкаша.

Слабые стороны Емельяненко? Печень. Это самое главное. Самый главный орган, который в бою дает силы, чтобы двигаться, бить и дышать. Если не работает печень и туда прилетит хороший боковой, то уже ни о каком боксе речи идти не может. Уже речь идёт просто о добивании врага», — рассказал Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.