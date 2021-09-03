Дацик назвал главную слабость А. Емельяненко
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказал мнение, что главной слабостью другого бойца Александра Емельяненко является его печень. Ранее Емельяненко заявил, что согласился провести поединок с Дациком.
«Я дам Саше время подготовиться, чтобы он попробовал хотя бы изобразить что-то похожее, чтобы не начали кричать, что опять избил инвалида-алкаша.
Слабые стороны Емельяненко? Печень. Это самое главное. Самый главный орган, который в бою дает силы, чтобы двигаться, бить и дышать. Если не работает печень и туда прилетит хороший боковой, то уже ни о каком боксе речи идти не может. Уже речь идёт просто о добивании врага», — рассказал Вячеслав Дацик в интервью YouTube-каналу True Gym MMA.
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