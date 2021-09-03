Мухаммад Якубов и Кристиан Палма проведут бой за титул WBC International

Поединок между Мухаммадом Якубовым (17-0, 9 КО) и Кристианом Палмой (31-10-2, 7 КО) пополнил состав пар турнира по профессиональному боксу, который состоится 11 сентября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК.



Мухаммад Якубов продолжает свой поход за первыми строчками мирового рейтинга второго полулёгкого веса. Сейчас он 15-й в мире, и, кроме побед, Мухаммад пока ничего не знает. Все 17 его соперников были повержены. Из них девять побывали в нокаутах, и это учитывая весовую категорию! Бой против Палмы станет для Якубова уже пятой защитой пояса WBC International. Представитель Екатеринбурга завоевал его ещё в 2018 году, и с тех пор ни один претендент не смог даже близко подобраться к титулу.



Профессиональный рекорд Кристиана Палмы впечатляет: 43 боя, 31 победа. Но всего семь из них нокаутами. В дивизионе до 59 килограммов это не редкость, но всё же можно сделать вывод, что одного убойного удара у Кристиана нет. Эль Тигре, как называют Палму, идёт на серии без поражений с 2015 года. В Великобритании его огорчил Митчелл Смит, причём отправил в нокаут. С тех пор Кристиан успешно выступает на родине, в Чили, однако не выходил в ринг с февраля 2020 года. И предыдущий бой был ничьей раздельным решением судей против Кевина Асеведо. Поединок покажет, поможет ли Эль Тигре его колоссальный опыт против Якубова.