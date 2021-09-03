Татьяна Зражевская и Джессика Гонсалес поспорят за звание временной чемпионки мира WBC

Татьяна Зражевская (11-0, 3 КО) и Джессика Гонсалес (7-5-2, 1 КО) проведут титульный бой по правилам профессионального бокса в рамках турнира RCC Boxing Promotions, который пройдёт 11 сентября в Екатеринбурге на арене Академии единоборств РМК.
Титулом временной чемпионки мира WBC в весовой категории до 53,5 килограммов Татьяна Зражевская владеет с марта 2021 года. Тогда Татьяна в Екатеринбурге единогласным решением судей прошла Эстреллу Вальверде из Мексики и завладела поясом. Всего в карьере Зражевская провела 11 боёв, во всех одержала победы. Уровень её оппозиции продолжает расти, как и её котировки на международной арене. Сейчас Чёрная Пантера, как называют Татьяну, занимает 12-е место по миру, и защита пояса может помочь попасть в заветную десятку.
А вот у Джессики Гонсалес всё не так радужно. Великолепная, как её прозвали на родине, не проводила бои с 2018 года. Тогда в Великобритании в титульном поединке Гонсалес уступила местной спортсменке Чантел Кэмерон. Свою предыдущую победу Джессика и вовсе одержала уже семь лет назад, в 2014 году. Несмотря на такие результаты, у мексиканки 17 поединков по профи против 11 у её соперницы, так что опыт и время в ринге однозначно на стороне претендентки.
- 3 сентября 2021
-
19:41
-
18:09
-
17:20
-
16:45
-
16:22
-
15:03
-
13:00
-
12:00
-
11:07
-
09:34
-
09:06
-
08:33
-
08:00
-
00:52
- 2 сентября 2021
-
23:53
-
22:54
-
20:49
-
19:51
-
19:02
-
17:59
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
15:00
-
14:09
-
13:00
-
12:10
-
11:05
-
10:17
-
09:05
-
08:01
-
07:21
-
00:30
- 1 сентября 2021
-
23:29
-
22:50