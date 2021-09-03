4 сентября состоится турнир ММА Серия-39: Emir FC 007

4 сентября состоится турнир по смешанным единоборствам ММА Серия-39: Emir FC 007. В главном событии турнира встретятся Азиз Сатыбалдиев и Асланбек Каров. Оба бойца имеют за плечами серьёзный опыт выступлений в самых разных лигах смешанных единоборств. Для кыргызского бойца Азиза Сатыбалдиева предстоящий поединок станет юбилейным 25-м в карьере. В 18 боях он побеждал и в шести терпел поражения. При этом на счету Сатыбалдиева есть девять нокаутов и четыре победы сдачей соперников. Его соперник Асланбек Каров из Кабардино-Балкарии ведёт рекорд 9-5 и почти половину своих побед он также одержал, нокаутировав оппонентов.



В соглавном бою турнира встретятся Александр Дурыманов и Бекболот Абдылда Уулу.



ММА Серия-39: Emir FC 007



Кард турнира



Азиз Сатыбалдиев (Кыргызстан) – Асланбек Каров (Россия)

Бахтиер Юлдашев (Узбекистан) – Александр Дурыманов (Россия)

Эльшад Гусейнов (Азербайджан) – Вячеслав Бабкин (Россия)

Марсель Нурланбек Уулу (Кыргызстан) — Шахриёр Панжиев (Узбекистан)

Тынчтык Канибек Уулу (Кыргызстан) – Никита Балтабаев (Россия)

Заур Гаджибабаев (Азербайджан) – Махмуд Афия (Египет)

Замирбек Кочкоров (Кыргызстан) – Юрий Ладанов (Россия)

Рамазан Маматазим Уулу (Кыргызстан) – Сино Сабзалиев (Таджикистан)

Виталий Киселёв (Россия) – Сергей Дьяконов (Россия)

Данияр Исмаилов (Кыргызстан) — Максим Соловьёв (Россия)

Аджмал Аталвал (Таджикистан) – Владислав Перцев (Россия)

Динара Жолчубай Кызы (Кыргызстан) — Марина Ника (Молдавия).