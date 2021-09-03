Де ла Хойя заразился коронавирусом и не сможет подраться с Белфортом, его заменит Холифилд

Бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя не сможет выступить в поединке с бывшим чемпионом UFC Витором Белфортом, сообщает TMZ. Бой должен был пройти в ночь на 12 сентября мск в Лос-Анджелесе (США).
Последний тест боксёра на коронавирус показал положительный результат. Организаторы поединка сообщили, что де ла Хойю в этом поединке заменит 58-летний американский бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Эвандер Холифилд.
Холифилд в следующем поединке должен был встретиться с Кевином Макбрайдом, однако поединок был отменён.
Де ла Хойя должен был вернуться на ринг после 13-летнего отсутствия. Последний бой он провёл с легендой бокса Мэнни Пакьяо, но потерпел поражение. Всего за карьеру де ла Хойя провёл 45 боёв, одержав 39 побед (30 КО) при шести поражениях.
Белфорт в ММА одержал 26 побед и потерпел 14 поражений. В боксе у него пока был лишь один бой, который он выиграл.
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