Результаты взвешивания UFC Vegas 36. Брансон оказался тяжелее Тилла

В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В главном бою встретятся средневесы Дерек Брансон и Даррен Тилл.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам оба участника главного боя уложились в вес, Брансон оказался чуть тяжелее своего будущего соперника.
Участник поединка предварительного карда Джонатан Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит процент от своего гонорара в пользу соперника.
UFC Вегас 36. Взвешивание
Основной кард
Дерек Брансон (84,36 кг) — Даррен Тилл (84,14 кг)
Том Аспинэлл (112,03 кг) — Сергей Спивак (108,18 кг)
Алекс Мороно (77,33 кг) — Давид Завада (77,33 кг)
Модестас Букаускас (92,98 кг) — Халил Раунтри (93,21 кг)
Пэдди Пимблетт (70,53 кг) — Луиджи Вендрамини (70,53 кг).
Предварительный кард
Молли Маккэнн (56,92 кг) — Джи Йон Ким (57,15 кг)
Джек Шор (61,68 кг) — Людвик Шолинян (61,23 кг)
Джулиан Эроса (67,81 кг) — Чарльз Жорден (67,81 кг)
Дальча Лунгиамбула (83,91 кг) — Марк-Андре Барио (83,68 кг)
Джонатан Мартинес (62,59 кг) — Марсело Рохо (61,46 кг)
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