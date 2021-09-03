Результаты взвешивания UFC Vegas 36. Брансон оказался тяжелее Тилла

В ночь с 4 на 5 сентября в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 36. В главном бою встретятся средневесы Дерек Брансон и Даррен Тилл.



В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам оба участника главного боя уложились в вес, Брансон оказался чуть тяжелее своего будущего соперника.



Участник поединка предварительного карда Джонатан Мартинес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и заплатит процент от своего гонорара в пользу соперника.



UFC Вегас 36. Взвешивание



Основной кард

Дерек Брансон (84,36 кг) — Даррен Тилл (84,14 кг)

Том Аспинэлл (112,03 кг) — Сергей Спивак (108,18 кг)

Алекс Мороно (77,33 кг) — Давид Завада (77,33 кг)

Модестас Букаускас (92,98 кг) — Халил Раунтри (93,21 кг)

Пэдди Пимблетт (70,53 кг) — Луиджи Вендрамини (70,53 кг).



Предварительный кард



Молли Маккэнн (56,92 кг) — Джи Йон Ким (57,15 кг)

Джек Шор (61,68 кг) — Людвик Шолинян (61,23 кг)

Джулиан Эроса (67,81 кг) — Чарльз Жорден (67,81 кг)

Дальча Лунгиамбула (83,91 кг) — Марк-Андре Барио (83,68 кг)

Джонатан Мартинес (62,59 кг) — Марсело Рохо (61,46 кг)