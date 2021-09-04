Чикадзе: хочу в ближайшее время получить титульный бой
Поделиться
Грузинский боец UFC Гига Чикадзе признался, что хочет в ближайшее время претендовать на титульный бой.
«Эти рейтинги меня расстраивают. Я желаю видеть себя среди лучших парней, потому что хочу в ближайшее время подраться за чемпионский пояс, хочу получить свой титульный поединок. Если не выйдет, то подраться с Максом Холлоуэем, Яиром Родригесом, кем-то, кто приведёт меня к титулу. Например, с Корейским Зомби. Даже если мне дадут Келвина Каттара, я не расстроюсь», — приводит слова Чикадзе MMAJunkie.
В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера.
Комментарии
- 4 сентября 2021
-
00:44
- 3 сентября 2021
-
22:47
-
21:52
-
20:45
-
19:41
-
18:09
-
17:20
-
16:45
-
16:22
-
15:03
-
13:00
-
12:00
-
11:07
-
09:34
-
09:06
-
08:33
-
08:00
-
00:52
- 2 сентября 2021
-
23:53
-
22:54
-
20:49
-
19:51
-
19:02
-
17:59
-
16:17
-
16:13
-
16:05
-
15:00
-
14:09
-
13:00
-
12:10
-
11:05
-
10:17
-
09:05
-
08:01
Партнерский контент