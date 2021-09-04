Чикадзе: хочу в ближайшее время получить титульный бой

Грузинский боец UFC Гига Чикадзе признался, что хочет в ближайшее время претендовать на титульный бой.



«Эти рейтинги меня расстраивают. Я желаю видеть себя среди лучших парней, потому что хочу в ближайшее время подраться за чемпионский пояс, хочу получить свой титульный поединок. Если не выйдет, то подраться с Максом Холлоуэем, Яиром Родригесом, кем-то, кто приведёт меня к титулу. Например, с Корейским Зомби. Даже если мне дадут Келвина Каттара, я не расстроюсь», — приводит слова Чикадзе MMAJunkie.



В последнем поединке Чикадзе одержал победу в бою с представителем Бразилии Эдсоном Барбозой. Их поединок прошёл в ночь на 29 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC Vegas 35 и стал главным событием вечера.