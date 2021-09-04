Комментатор Джо Роган вылечился от коронавируса

Известный комментатор UFC Джо Роган в своём аккаунте в «Инстаграме» выложил фото отрицательного теста на коронавирус.

«Сегодня сдал отрицательный тест. Все спасибо за добрые пожелания!», – написал Роган в соцсети.

Ранее комментатор рассказал о том, как протекала его болезнь. По словам Рогана, его тест на коронавирус дал положительный результат, после того как у него возникли соответствующие симптомы.

Он сообщил, что не контактировал с членами семьи, и добавил, что лишь один день чувствовал себя действительно плохо, а потом ему стало лучше благодаря препаратам. По словам комментатора, через три дня лечения у него перестали наблюдаться симптомы и улучшилось самочувствие. Несмотря на это, он вынужден отказаться от проведения шоу в Нэшвилле, которое изначально было запланировано на ближайшие выходные.