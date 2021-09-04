Дерек Брансон: сегодня я уничтожу Тилла

Средневес UFC Дерек Брансон поделился ожиданиями от поединка с Дарреном Тиллом на турнире UFC Вегас 36, который состоится в ночь с 4 на 5 сентября.

«Адесанья упоминал имя Тилла, но его не стоит рассматривать как претендента на титульный бой, потому что сегодня я его уничтожу. Победа над Тиллом станет для меня пятой кряду. Думаю, после того, как Адесанья и Уиттакер выяснят, кто сильнейший, победитель будет обязан встретиться со мной», — приводит слова Дерека Брансона MMAFighting.

В марте Брансон единогласным решением судей (49-45, 49-46, 49-46) победил Кевина Холланда на турнире UFC Вегас 22. В апреле Холланд заменил Тилла в бою с Марвином Веттори на UFC Вегас 23. У Тилла был диагностирован перелом ключицы. Даррен принёс свои извинения сопернику и выразил надежду, что Веттори успеют подобрать нового оппонента. Веттори одолел Холланда единогласным решением судей.



Тилл снялся с турнира второй раз кряду. 5 декабря 2020 года он должен был встретиться с Джеком Херманссоном, но получил повреждение, в итоге его заменил как раз Веттори.