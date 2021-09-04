Макгрегор пожертвовал € 10 тыс. женщине, страдающей от рака молочной железы

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор пожертвовал € 10 тыс. фонду, оказывающему финансовую помощь людям, страдающим раком. Макгрегор сделал пожертвование на специальной странице по сбору средств для помощи жительнице Дублина Джемме Девой, страдающей от рака молочной железы.

«Я возвращалась домой после посещения мастера по бровям, когда мне позвонили и сказали, что наша цель была достигнута благодаря Конору Макгрегору. Я не могла в это поверить и плакала на протяжении всей дороги домой. Я никогда не виделась с ним лично, но дружу с его двоюродными братьями и сёстрами, и они все — прекрасные люди. Это человек с огромным сердцем. То, что он сделал — просто невероятно», — цитирует Джемму Девой SportsKeeda.

Женщине предстоит пройти курс химиотерапии.