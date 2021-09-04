Хабиб Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд по футболу

Бывший чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд в Москве. Турнир пройдёт 10 и 11 сентября.

«Планов в футболе нет. У нас 11 числа будет Кубок легенд в Москве. Там приезжают легенды из прошлого, которые 20 лет назад были звёздами футбола. Вот меня и пригласили с ними сыграть, это будет благотворительный матч. Интересно будет посмотреть на звёзд, на которых я смотрел, которыми восхищался», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.

Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера, Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.